Трубы на площади Павших борцов в Волгограде заменят методом ГНБ

Порядка 1200 погонных метров трубопроводов водоснабжения и водоотведения заменят на площади Павших борцов в Волгограде перед тем, как на этой ранее асфальтированной территории появится брусчатка. В рамках реконструкции пространства, как сообщили в мэрии, коммунальщики заменят на полимерные все старые трубы, которые здесь были проложены еще в 1950 году в период восстановления города после Сталинградской битвы.