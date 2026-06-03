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Трубы на площади Павших борцов в Волгограде заменят методом ГНБ

Порядка 1200 погонных метров трубопроводов водоснабжения и водоотведения заменят на площади Павших.

Порядка 1200 погонных метров трубопроводов водоснабжения и водоотведения заменят на площади Павших борцов в Волгограде перед тем, как на этой ранее асфальтированной территории появится брусчатка. В рамках реконструкции пространства, как сообщили в мэрии, коммунальщики заменят на полимерные все старые трубы, которые здесь были проложены еще в 1950 году в период восстановления города после Сталинградской битвы.

Диаметр коммуникаций составляет от 200 до 300 мм. Принято решение проложить трубы способом горизонтального направленного бурения (ГНБ) с учетом специфики объекта. Здесь находится обилие коммуникаций, а дренажная подушка в середине 50-х была сформирована из битого кирпича.

Метод ГНБ считается одним из самых безопасных способов бестраншейной прокладки труб. После замены сетей рабочие приступят к реконструкции пешеходного пространства, подпорной стены и лестниц, которые ведут к собору Александра Невского.

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