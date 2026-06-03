В деревне Турово Ленинградской области построили фельдшерский пункт

«Строительство нового и современного ФАПа в Турово — необходимость, давно назревшая, поскольку старый ФАП располагался на первом этаже жилого дома, в помещении квартиры, приспособленной, насколько это возможно, под нужды медучреждения. Жители Ленобласти должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь в комфортных современных условиях и рядом с домом! Это наш приоритет. В этом году мы планируем построить 15 модульных ФАПов в разных районах Ленинградской области», — отметил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.