В деревне Турово Ленинградской области построили фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Турово Ленинградской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». К учреждению прикреплены 500 человек, в том числе 90 детей, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Общая площадь одноэтажного здания составляет 99,0 кв. м. Там созданы комфортные условия для работы медиков и пребывания пациентов: зоны ожидания и приема, кабинет фельдшера, процедурный/прививочный кабинет, помещение для хранения лекарств, санузел, технические и хозяйственные помещения. ФАП оборудован всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи: электрокардиографом, тонометрами, анализатором для определения уровня глюкозы и холестерина, кольпоскопом, дефибриллятором.
Медицинскую помощь в новом ФАПе будут оказывать жителям не только Турово, но и деревни Нелаи, а также сотрудникам Дома отдыха «Луга».
«Строительство нового и современного ФАПа в Турово — необходимость, давно назревшая, поскольку старый ФАП располагался на первом этаже жилого дома, в помещении квартиры, приспособленной, насколько это возможно, под нужды медучреждения. Жители Ленобласти должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь в комфортных современных условиях и рядом с домом! Это наш приоритет. В этом году мы планируем построить 15 модульных ФАПов в разных районах Ленинградской области», — отметил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.