Нижегородские медики внедряют новые форматы профилактических осмотров

Медицинские учреждения Нижегородской области расширяют возможности для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров — теперь проверить здоровье можно в нестандартных форматах, в том числе во время прогулки в парке или одновременно с осмотром ребенка.
В последнюю субботу весны специалисты Городской больницы № 2 Дзержинска провели выездную акцию в Центральном парке культуры и отдыха. Территория парка превратилась в «территорию здоровья»: врачи организовали профилактический пункт, куда можно было зайти без предварительной записи.
За несколько часов медики осмотрели около восьмидесяти местных жителей. Программа включала не только измерение давления, но и серьезные исследования: биоимпедансометрию (анализ состава тела и определение биологического возраста); осмотр родинок для выявления новообразований кожи.
Результаты оказались значимыми: у семи человек заподозрили новообразования кожи — им выдали направления на дообследование; двадцать жителей получили рекомендации о плановой госпитализации для углубленного лечения.
Помимо обследований, посетители парка участвовали в мастер‑классах по оказанию первой помощи. Дзержинцев научили останавливать кровотечения; действовать при потере сознания; выполнять сердечно‑легочную реанимацию.
«Формат выездных медосмотров в очередной раз показал свою эффективность: жители Дзержинска с большой радостью совмещали прогулки с заботой о здоровье. По итогам осмотров и обследований все результаты пациенты получат в личном кабинете на “Госуслугах”», — отметила заместитель главного врача Городской больницы № 2 Ирина Чернятина.
В День защиты детей в Нижнем Новгороде Городская клиническая больница № 39 предложила родителям уникальную возможность: пока дети были на приеме у врача в детской поликлинике, взрослые могли без предварительной записи пройти комплексное обследование.
За два часа около двадцати человек прошли ЭКГ; измерение внутриглазного давления; проверку функции внешнего дыхания.
Медики подчеркнули: здоровье детей начинается со здоровья родителей. В ближайшее время всех, кто прошел первый этап диспансеризации, пригласят к терапевту для углубленного обследования — в том числе на маммографию и флюорографию.
Главный врач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда России Юлия Гаревская подчеркнула важность профилактических осмотров.
«Диспансеризация — это не формальный медицинский осмотр, а осознанная инвестиция в собственное будущее. Своевременное прохождение медицинских обследований позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях, когда можно избежать осложнений, а лечение наиболее эффективно и не требует колоссальных затрат и потери трудоспособности», — сказала она.
Она также отметила роль народной программы «Единой России» в создании условий для диспансеризации и призвала жителей заботиться о себе и близких ради активного здорового долголетия.