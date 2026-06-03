Под Волгоградом начались проверки QR-кодов у фур из Казахстана

В Волгоградской области таможня начала выборочную проверку фур, въезжающих в регион из Казахстана. Специалисты изучают наличие у перевозчиков специальных QR-кодов, содержащих информацию о регистрации поставки в налоговой. С 1 июня такой документ должен быть у водителей из стран ЕАЭС. Перед этим для предпринимателей действовал ознакомительный период.