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Под Волгоградом начались проверки QR-кодов у фур из Казахстана

В Волгоградской области таможня начала выборочную проверку фур, въезжающих в регион из Казахстана. Специалисты.

В Волгоградской области таможня начала выборочную проверку фур, въезжающих в регион из Казахстана. Специалисты изучают наличие у перевозчиков специальных QR-кодов, содержащих информацию о регистрации поставки в налоговой. С 1 июня такой документ должен быть у водителей из стран ЕАЭС. Перед этим для предпринимателей действовал ознакомительный период.

— С 1 июня таможенными органами осуществляется выборочная проверка наличия у перевозчиков визуализированной ссылки, присвоенной документу о предстоящей поставке товаров. В период тестирования СПОТ с 6 апреля бизнесу была предоставлена возможность практически ознакомиться с новым механизмом, а таможенные органы активно готовились к внедрению системы, — сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Согласно новому порядку, импортёр обязан заранее уведомить ФНС о планируемой доставке, внести обеспечительный платёж в счёт налогов и получить qr-код для предъявления при пересечении государственной границы. Специалисты должны сверить информацию, зарегистрированную в налоговой, с реальными налогами и фактически перевозимым грузом и в случае совпадения данных пропустить грузовик в Россию.

Обязательным qr-код станет для Армении, Казахстана и Киргизии с 1 июля 2026 года, а для Белоруссии — с 1 ноября.

В Волгоградской области эти правила затронут пропуск грузовиков через ДАПП «Вишневка».

— Сейчас на пункте пропуска никаких пробок нет. Скопления автомобилей нет. Проезжаем, как и раньше, — рассказал один из казахстанских водителей.

Об отсутствии затруднений при пересечении перевозчиками госграницы сообщили и в пограничной службе.

— В целях информирования о порядке работы водителям выдаются памятки, — обратил внимание заместитель начальника Астраханской таможни Андрей Чернов.

Руководитель также подчеркнул, что для решения возникающих проблем открыта горячая линия. Сообщить о трудностях перевозчики могут по телефону: +7 (8512) 35−07−30.

Фото и видео: администрация Волгоградской области.

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