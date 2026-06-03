Почти 800 школьников завершили второй сезон «Энергокружков» Группы Россети

«Энергокружки» — это возможность для школьников глубоко изучить физику и увидеть электроэнергетику изнутри, познакомиться с современными технологиями и людьми, которые обеспечивают надежную работу одной из важнейших отраслей страны. Для компании проект является значимой частью подготовки будущих специалистов, которые через несколько лет придут работать в электросетевой комплекс. Именно им предстоит развивать отрасль в ближайшие годы«, — отметил генеральный директор ПАО “Россети Центр” — управляющей организации ПАО “Россети Центр и Приволжье” Борис Эбзеев.