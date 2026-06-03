Полицейские из Миасса помогли сдать ЕГЭ жене участника СВО

В Миассе сотрудники отдела по вопросам миграции всего за час восстановили паспорт юной супруге участника СВО. Без документа девушка рисковала не попасть на экзамен, сообщает пресс-служба ГУ МВД России про Челябинской области.
Молодые люди поженились во время короткого отпуска бойца. Через день после свадьбы 18-летней девушке предстояло сдавать ЕГЭ. За этот срок она не успела была бы поменять паспорт на документ с новой фамилией, а без него на экзамен ее не пустили бы.
Сотрудники ОМВД России по городу Миассу во главе со старшим инспектором отделения паспортно-регистрационной работы лейтенантом полиции Викторией Евграфовой пошли навстречу землячке. Новый паспорт оформили всего за час. Девушка смогла попасть на экзамен.