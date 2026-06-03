Полицейские из Миасса помогли сдать ЕГЭ жене участника СВО

Молодые люди поженились во время короткого отпуска бойца. Через день после свадьбы 18-летней девушке предстояло сдавать ЕГЭ. За этот срок она не успела была бы поменять паспорт на документ с новой фамилией, а без него на экзамен ее не пустили бы.