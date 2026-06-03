Экскурсоводы из Прикамья одержали победу в международном конкурсе

Девять экскурсоводов из Пермского края стали победителями международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», который проводится в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они вошли в список 350 призеров, успешно прошедших онлайн-обучение, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике Прикамья.
Для участия в программе каждый участник подготовил свой проект, отражающий ключевые ценности инициативы, приуроченной к Году единства народов России. Так, экскурсовод из Лысьвы Ольга Кожевникова разработала экскурсию под названием «Улица дружбы народов». Речь идет об ул. Коммунаров в Лысьве, где когда-то располагались пять церквей разных конфессий. Евгения Ушакова из Губахи придумала маршрут «Едины сквозь века: путешествие по истории народов и верований». Экскурсия посвящена людям, которые начинали и продолжали историю Губахинского округа. Светлана Телепова из Кунгура представила на суд жюри квиз-экскурсию по городу «Народов много — страна одна!».
В ходе масштабной заявочной кампании поступило более 5,5 тысячи заявок от аттестованных гидов, музейных работников, менеджеров туризма, краеведов и юных авторов из России и дружественных государств. С 29 июня по 2 июля финалистов ждет образовательная программа в Смоленске, доработка проектов с наставниками и экспертами, а также групповая работа над универсальной методологией экскурсий. Заключительным этапом проекта станет проведение победителями авторских экскурсий по созданным маршрутам. С 20 июля по 4 ноября они пройдут в 158 населенных пунктах страны и охватят до 50 тысяч экскурсантов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.