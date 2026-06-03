Экскурсоводы из Прикамья одержали победу в международном конкурсе

В ходе масштабной заявочной кампании поступило более 5,5 тысячи заявок от аттестованных гидов, музейных работников, менеджеров туризма, краеведов и юных авторов из России и дружественных государств. С 29 июня по 2 июля финалистов ждет образовательная программа в Смоленске, доработка проектов с наставниками и экспертами, а также групповая работа над универсальной методологией экскурсий. Заключительным этапом проекта станет проведение победителями авторских экскурсий по созданным маршрутам. С 20 июля по 4 ноября они пройдут в 158 населенных пунктах страны и охватят до 50 тысяч экскурсантов.