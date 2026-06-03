Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае разработают новые паломнические маршруты

В планах провести десять экскурсий по храмам для не менее 150 участников.

Экскурсоводы Верхнекамья разработают новые паломнические маршруты, сообщает Правительство Пермского края.

В Соликамской епархии прошли обучение 20 экскурсоводов и музейщиков Верхнекамья. Программу разработали после предложения епископа Гавриила, прозвучавшего в апреле 2026 года на встрече с туриндустрией. Идею поддержал Туристский информационный центр «Соликамск».

«Древние храмы и монастыри Верхнекамья всегда были точкой притяжения для туристов. Совместная работа позволит сочетать историю с духовным наследием», — сказал архиерей Русской Православной церкви, управляющий Соликамской и Чусовской епархии епископ Гавриил.

Слушатели изучали иконографию, архитектуру, катехизис и этику на территории православных объектов. Преподавателями выступили представители епархии, ПГНИУ (Соликамский филиал), краеведческих музеев Соликамска и Березников.

Руководитель ТИЦ Соликамска Юлия Глинкина рассказала, что в черте города расположены 13 православных объектов (девять действующих), два монастыря и приходские храмы. Среди самых востребованных — Красносельский Иоанно-Предтеченский женский и Свято-Троицкий мужской монастыри, а также кафедральный Спасо-Преображенский храм.

На основе полученных знаний специалисты разработают новые маршруты, один из них — «Православные Святыни Соликамска». В планах провести десять экскурсий по храмам для не менее 150 участников.