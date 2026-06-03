В Пермском крае разработают новые паломнические маршруты

Экскурсоводы Верхнекамья разработают новые паломнические маршруты, сообщает Правительство Пермского края.
В Соликамской епархии прошли обучение 20 экскурсоводов и музейщиков Верхнекамья. Программу разработали после предложения епископа Гавриила, прозвучавшего в апреле 2026 года на встрече с туриндустрией. Идею поддержал Туристский информационный центр «Соликамск».
«Древние храмы и монастыри Верхнекамья всегда были точкой притяжения для туристов. Совместная работа позволит сочетать историю с духовным наследием», — сказал архиерей Русской Православной церкви, управляющий Соликамской и Чусовской епархии епископ Гавриил.
Слушатели изучали иконографию, архитектуру, катехизис и этику на территории православных объектов. Преподавателями выступили представители епархии, ПГНИУ (Соликамский филиал), краеведческих музеев Соликамска и Березников.
Руководитель ТИЦ Соликамска Юлия Глинкина рассказала, что в черте города расположены 13 православных объектов (девять действующих), два монастыря и приходские храмы. Среди самых востребованных — Красносельский Иоанно-Предтеченский женский и Свято-Троицкий мужской монастыри, а также кафедральный Спасо-Преображенский храм.
На основе полученных знаний специалисты разработают новые маршруты, один из них — «Православные Святыни Соликамска». В планах провести десять экскурсий по храмам для не менее 150 участников.