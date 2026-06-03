Врачи быстро поставили на ноги волгоградца после травмы позвоночника

Как рассказали в облздраве, пациент после неудачного падения на копчик прошел санаторно-курортную реабилитацию, но болевой синдром не проходил и прогрессировал. Тогда было решено провести операцию декомпрессии. Это малоинвазивная техника позволяет освободить спинномозговой канал и корешок нерва от сдавливающих тканей через небольшой разрез. С помощью специальных тубулярных ретракторов специалисты бережно раздвигают мышцы, не травмируя их.