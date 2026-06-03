Новый кроссовер Volga представили на Петербургском экономическом форуме

Флагманский кроссовер VOLGA K50 представили на Петербургском международном экономическом форуме. Модель построена на современной высокотехнологичной платформе класса D и является одной из самых просторных и вместительных в своём сегменте.
Кроссовер оснащен современными электронными ассистентами, а также широким набором опций, среди которых — память настроек водительского и пассажирского сидений, функция массажа для передних сидений и вентиляция, электропривод регулировки наклона спинки второго ряда, премиальная аудиосистема с 12 динамиками и другие решения. В базовой комплектации предусмотрен полный пакет зимних опций.
Автомобиль оснащен 2‑литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с. и системой полного привода. Силовой агрегат работает в сочетании с современной 8‑ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель также оборудована адаптивной подвеской, которая позволяет оптимально настраивать управляемость и плавность хода в зависимости от дорожных условий.
Напомним, каждая из трех моделей «возрожденной» Volga будет продаваться в трех комплектациях — K40, С50 и К50, а также пяти вариантах окраски кузова. Старт продаж намечен на июнь 2026 года.
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, сколько будут стоить новые автомобили Volga.