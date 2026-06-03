Новый кроссовер Volga представили на Петербургском экономическом форуме

Кроссовер оснащен современными электронными ассистентами, а также широким набором опций, среди которых — память настроек водительского и пассажирского сидений, функция массажа для передних сидений и вентиляция, электропривод регулировки наклона спинки второго ряда, премиальная аудиосистема с 12 динамиками и другие решения. В базовой комплектации предусмотрен полный пакет зимних опций.