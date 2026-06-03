Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские врачи вернули 61-летнему мужчине возможность ходить без жуткой боли

Воронежец вернулся к полноценной жизни после успешной операции на позвоночнике.

Источник: Комсомольская правда

Житель Воронежа смог избавиться от изнуряющей боли, которая лишала его возможности нормально ходить. После проведенного в городской больнице № 11 вмешательства 61-летний мужчина уже через несколько дней смог вернуться к привычным движениям без прежних страданий.

Проблемы со здоровьем у пациента начались за несколько месяцев до обращения в стационар. Состояние постепенно ухудшалось, а острая боль в пояснице начала «стрелять» в левую ногу. Конечность слабела, теряла чувствительность, и передвигаться становилось все труднее. Стандартное консервативное лечение не давало результатов, а неврологические нарушения продолжали нарастать, поэтому врачи решили, что необходимо хирургическое вмешательство.

Комплексное обследование выявило разрушение межпозвонковых суставов, повреждение дисков и развитие корешкового синдрома — состояния, при котором сдавливаются нервные окончания. Кроме того, у мужчины обнаружили синовиальную кисту, которая давила на позвоночный канал, провоцируя развитие симптомов.

Во время операции нейрохирурги провели декомпрессию позвоночного канала и удалили мешавшую кисту. Уже на следующий день боль отступила, а слабость в ноге начала проходить.

Благодаря восстановительной терапии все двигательные функции полностью вернулись в норму всего за неделю. На 11-й день пациента выписали домой под наблюдение врачей.

«Комсомолка» теперь есть в MAX: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.