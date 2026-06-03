Воронежские врачи вернули 61-летнему мужчине возможность ходить без жуткой боли

Проблемы со здоровьем у пациента начались за несколько месяцев до обращения в стационар. Состояние постепенно ухудшалось, а острая боль в пояснице начала «стрелять» в левую ногу. Конечность слабела, теряла чувствительность, и передвигаться становилось все труднее. Стандартное консервативное лечение не давало результатов, а неврологические нарушения продолжали нарастать, поэтому врачи решили, что необходимо хирургическое вмешательство.