КГК пришел с проверкой более чем в 200 магазинов в Беларуси — вот причина

В ходе мониторинга со стороны КГК и санэпидслужбы проверялись торговые объекты региона в сельской местности. При этом в большинстве магазинов был выявлены нарушения санитарных норм, а в каждом третьем нашли в продаже товары с истекшим сроком годности.