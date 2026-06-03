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КГК пришел с проверкой более чем в 200 магазинов в Беларуси — вот причина

КГК проверил более 200 магазинов в Беларуси и нашел 700 килограммов просрочки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Комитета госконтроля проинспектировали свыше 200 сельских магазинов в Гродненской области в апреле — мае, сообщил телеграм-канал ведомства.

В ходе мониторинга со стороны КГК и санэпидслужбы проверялись торговые объекты региона в сельской местности. При этом в большинстве магазинов был выявлены нарушения санитарных норм, а в каждом третьем нашли в продаже товары с истекшим сроком годности.

Например, в Дятловском районе в продаже были семь наименований просроченной колбасы и мясных изделий. А под Слонимом в магазине было 13 наименований просрочки, в Зельвенском районе — девять.

— На отдельные товары срок годности истек около трех месяцев назад, — обратили внимание в КГК.

Еще в сельмагах нашли в продаже подгнившие фрукты, просроченную продукцию, лежавшую вместе с доброкачественной. Также не везде соблюдался ассортиментный перечень.

В итоге деятельность отдельных торговых объектов приостанавливали. По итогам проверок из оборота изъяли свыше 700 килограммов просроченных продуктов.

Напомним, год назад президент Беларуси Александр Лукашенко сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях: «Пусть даже неперспективные».

Тем временем Wildberries запустил покупки в кредит в Беларуси.

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