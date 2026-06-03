КГК пришел с проверкой более чем в 200 магазинов в Беларуси — вот причина

Сотрудники Комитета госконтроля проинспектировали свыше 200 сельских магазинов в Гродненской области в апреле — мае, сообщил телеграм-канал ведомства.
В ходе мониторинга со стороны КГК и санэпидслужбы проверялись торговые объекты региона в сельской местности. При этом в большинстве магазинов был выявлены нарушения санитарных норм, а в каждом третьем нашли в продаже товары с истекшим сроком годности.
Например, в Дятловском районе в продаже были семь наименований просроченной колбасы и мясных изделий. А под Слонимом в магазине было 13 наименований просрочки, в Зельвенском районе — девять.
— На отдельные товары срок годности истек около трех месяцев назад, — обратили внимание в КГК.
Еще в сельмагах нашли в продаже подгнившие фрукты, просроченную продукцию, лежавшую вместе с доброкачественной. Также не везде соблюдался ассортиментный перечень.
В итоге деятельность отдельных торговых объектов приостанавливали. По итогам проверок из оборота изъяли свыше 700 килограммов просроченных продуктов.
Напомним, год назад президент Беларуси Александр Лукашенко сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях: «Пусть даже неперспективные».
Тем временем Wildberries запустил покупки в кредит в Беларуси.