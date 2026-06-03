Арендатор в Ростовской области выплатит 670 тысяч рублей за отходы на полях

Суд первой инстанции постановил взыскать с арендатора 670 тыс. руб. Ответчик попытался оспорить это решение в Ростовском областном суде, но его оставили без изменений. После этого арендатор направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. В обращении он просил отменить судебные акты, ссылаясь на их незаконность.