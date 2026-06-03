Андрей Бочаров и Александр Санчик утвердили макет памятника бойцам СВО

— Приступаем к его практическому исполнению, отливке, а затем к установке у подножия Мамаева кургана. Это историческое событие, в том числе лично для меня, потому что принимать участие в таком грандиозном мероприятии — это очень ответственно и почетно. Все должно быть сделано на самом высоком уровне, — подчеркнул глава региона.