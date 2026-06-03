Жительницу Котово оштрафовали за избиение участкового сумкой

События, которые исследовали на заседании, произошли 26 марта 2026 года. Галина Б., увидев борьбу участкового с ее сыном, поспешила на помощь своему отпрыску. И нанесла не менее пяти ударов сумкой в область спины и не менее трех ударов в грудь и руки стража порядка.