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Жительницу Котово оштрафовали за избиение участкового сумкой

Жительница Котово Волгоградской области оштрафована районным судом за применение насилия.

Жительница Котово Волгоградской области оштрафована районным судом за применение насилия в отношении представителя власти, говорится в сообщении суда.

События, которые исследовали на заседании, произошли 26 марта 2026 года. Галина Б., увидев борьбу участкового с ее сыном, поспешила на помощь своему отпрыску. И нанесла не менее пяти ударов сумкой в область спины и не менее трех ударов в грудь и руки стража порядка.

Подсудимая свою вину признала в полном объёме. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.