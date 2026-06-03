Волгоградскую белку выбрали талисманом фестиваля #ТриЧетыре

О судьбе пушистых постоялиц Мамаева кургана корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Прошлым летом администратору Светлане Зимуковской, которую уже давно называют беличьей мамой, пришлось выкармливать из шприца шесть крохотных комочков, по каким-то причинам оказавшихся без родителей. Когда зверьки заметно подросли и уже с трудом помещались в небольшой клетке, их отпустили в свободное плавание. Правда, в первое время они по привычке держались рядом с административным комплексом и при первой же возможности мчались к своей кормилице.