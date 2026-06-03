Ученые наблюдают за последствиями мощной вспышки на Солнце

Тем не менее, вспышка пока считается безобидной, так как объективные средства контроля выброс плазмы на данный момент не подтверждают. Специалисты наблюдают за ситуацией, как она будет развиваться в течение дня. Исходя из свежих данных можно будет говорить о возможных магнитных бурях и их силе.