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Ученые наблюдают за последствиями мощной вспышки на Солнце

На Солнце ночью 3 июня произошла самая сильная за полтора месяца вспышка.

На Солнце ночью 3 июня произошла самая сильная за полтора месяца вспышка, последствия которой ученые пока предсказать не могут. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в данном случае силы солнечного взрыва до порога X класса не хватило около 7%.

— Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля, — утверждают ученые.

Тем не менее, вспышка пока считается безобидной, так как объективные средства контроля выброс плазмы на данный момент не подтверждают. Специалисты наблюдают за ситуацией, как она будет развиваться в течение дня. Исходя из свежих данных можно будет говорить о возможных магнитных бурях и их силе.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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