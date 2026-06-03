В Курской области предлагают контракт на ремонт 34 км дорог за 870 млн

Сегодня также стало известно, что «Курскавтодор» заключил восемь контрактов на содержание автомобильных дорог в 28 районах региона. Шесть подрядов на общую сумму почти 2 млрд получили местные компании, а два на 298,9 млн руб. — воронежское ООО «Газ-ресурс» Сергея Соколинского. Все контракты заключены по максимальным ценам, на каждый конкурс заявилось только по одному участнику.