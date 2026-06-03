200 кг молока в сутки с одной коровы смог «выжать» волгоградский фермер

Сотрудники Россельхознадзора усомнились достоверности ветеринарных сопроводительных документов на 200 кг сырого коровья молока из Суровикинского района Волгоградской области. Проверяющие установили, что справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме поставщика на продукцию была выдана ветеринарным врачом ГБУ ВО «Суровикинская райСББЖ» на площадке физического лица. Транспортный ветеринарный сопроводительный документ на 200 кг сырого коровьего молока был оформлен одним днем. Вопросы у проверяющих возникли к количеству животных на молочной ферме.