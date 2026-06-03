Директор волгоградской УК «Экодом» заплатит 50 тысяч за облезший фасад МКД

Мировой судья оштрафовал руководителя управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении МКД, расположенного на улице Писемского в Кировском районе. Соответствующий протокол в отношении директора ООО «УК Экодом» был составлен по итогам проверки жилинспекции Волгограда.
Инспекторы зафиксировали проседание основания пола крыльца, а также разрушение штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки цокольной части фасада.
Выяснилось, что руководитель управляющей компании Антон Ж. ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. На директора наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.