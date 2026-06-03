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Директор волгоградской УК «Экодом» заплатит 50 тысяч за облезший фасад МКД

Мировой судья оштрафовал руководителя управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

Мировой судья оштрафовал руководителя управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении МКД, расположенного на улице Писемского в Кировском районе. Соответствующий протокол в отношении директора ООО «УК Экодом» был составлен по итогам проверки жилинспекции Волгограда.

Инспекторы зафиксировали проседание основания пола крыльца, а также разрушение штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки цокольной части фасада.

Выяснилось, что руководитель управляющей компании Антон Ж. ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. На директора наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.