Капремонт Звенигородской академии дзюдо завершат в начале 2027 года

Завершение капитального ремонта Звенигородской академии дзюдо в Одинцовском городском округе Подмосковья запланировано на начало 2027 года. Работы в учреждении ведутся при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Площадь здания, построенного в 2012 году, превышает 15 тыс. кв. м. Последние десять лет перед началом реконструкции оно находилось в законсервированном состоянии. В настоящее время на объекте ведутся работы как внутри здания, так и снаружи. По периметру рабочие монтируют вентилируемый фасад, снаружи идет подготовка к замене окон.
Внутри академии прокладываются пожарный водопровод и другие инженерные коммуникации, включая вентиляционную систему, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, монтируются сети электроснабжения и слаботочная система.
После реконструкции в обновленном здании откроются залы, раздевалки, зона питания. В главном зале будут проходить соревнования не только по дзюдо, но и по мини-футболу, волейболу, гандболу и гимнастике.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.