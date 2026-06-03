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Капремонт Звенигородской академии дзюдо завершат в начале 2027 года

В обновленном здании будут проходить соревнования не только по дзюдо, но и по мини-футболу, волейболу, гандболу и гимнастике.

Завершение капитального ремонта Звенигородской академии дзюдо в Одинцовском городском округе Подмосковья запланировано на начало 2027 года. Работы в учреждении ведутся при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Площадь здания, построенного в 2012 году, превышает 15 тыс. кв. м. Последние десять лет перед началом реконструкции оно находилось в законсервированном состоянии. В настоящее время на объекте ведутся работы как внутри здания, так и снаружи. По периметру рабочие монтируют вентилируемый фасад, снаружи идет подготовка к замене окон.

Внутри академии прокладываются пожарный водопровод и другие инженерные коммуникации, включая вентиляционную систему, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, монтируются сети электроснабжения и слаботочная система.

После реконструкции в обновленном здании откроются залы, раздевалки, зона питания. В главном зале будут проходить соревнования не только по дзюдо, но и по мини-футболу, волейболу, гандболу и гимнастике.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.