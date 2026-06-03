Капремонт Звенигородской академии дзюдо завершат в начале 2027 года

Площадь здания, построенного в 2012 году, превышает 15 тыс. кв. м. Последние десять лет перед началом реконструкции оно находилось в законсервированном состоянии. В настоящее время на объекте ведутся работы как внутри здания, так и снаружи. По периметру рабочие монтируют вентилируемый фасад, снаружи идет подготовка к замене окон.