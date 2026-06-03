В Красноярске Сбер и партнеры поздравили мам новорожденных с Днем защиты детей

1 июня Сбер совместно с красноярскими строительными компаниями ГК «Стройинновация» и ГСК «Арбан» запустили серию поздравлений, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе партнеры подготовили порядка 400 наборов для женщин, которые стали молодыми мамами.
В поздравительный набор вошли самые необходимые вещи для первых совместных месяцев жизни малышей и их мам: пеленки, пледы, погремушки, ночник, видео няня, пинетки. На память каждой семье также приготовили мемори-боксы — коробочки воспоминаний, где будут храниться самые трогательные моменты детства малыша — бирочка из роддома, первый локон, крошечная пустышка и т. д.
Приятные сюрпризы для новорожденных вручат мамам на выписке в течение июня в роддомах Красноярска — родильный дом № 1 и № 2.
«Молодые семьи — это наше будущее. От того, насколько комфортно семья сможет обустроить быт и первые годы жизни в новом составе, зависит и физический, и эмоциональный настрой каждого члена семьи, — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин. — Сбер поддерживает молодых родителей, дарит подарки, и, конечно же, напоминает, что с появлением ребенка у родителей открываются новые горизонты в том числе, становится доступной программа с господдержкой для семей с детьми на льготных условиях».
«Для нас каждая семья — часть большого будущего, которое мы строим вместе, а день защиты детей — это повод ещё раз сказать спасибо мамам, сделать для них приятные подарки и окружить заботой. Мы убеждены, что внимание и поддержка в первые месяцы материнства особенно важны. И конечно, наша компания продолжит поддерживать социальные инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды, ведь формирование условий для счастливого детства — это фундамент развития целого поколения и вклад в будущее всей страны», — сказал гендиректор группы компаний «СтройИнновация» Александр Якубович.
«ГСК АРБАН, пожалуй, самая “семейная” строительная компания, ведь мы проектируем и строим не только семейные планировки, но и безопасные закрытые дворы с собственными детскими садами. История более, чем 5 000 красноярских семей началась в наших дворах. И сегодня мы дарим молодым мамам все, что нужно для создания истории своего малыша. И пусть его путь станет большим и светлым!», — рассказала директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.
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