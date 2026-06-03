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Автодорога в Беловежскую пущу заиграет аккордами «Песняров»

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Уникальная музыкальная разметка появится в Брестской области на дороге, которая ведет к Национальному парку «Беловежская пуща», сообщает Telegram-канал «Крепость».

Источник: Sputnik.by

По согласованию с управлением Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома работники предприятия «Бреставтодор» приступили к реализации уникального проекта.

«На автомобильной дороге Р-83 “Брест — Каменец — Национальный парк “Беловежская пуща” (непосредственно при въезде в пущу) начались работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика”, — говорится в сообщении.

После того, как разметка будет полностью нанесена, водители при наезде на нее будут слышать мелодию «Беловежской пущи» — легендарного шлягера «Песняров».

Расстояние между линиями разметки и их высота рассчитаны таким образом, чтобы при наезде возникали вибрация и определенный звуковой частотный диапазон. В целом это создаст музыкальный эффект, который в салоне автомобиля будет звучать мелодией «Песняров».

Однако, есть важный нюанс. Чтобы дорога не «фальшивила», а мелодия звучала в тональности и ритме, максимально приближенным к оригиналу, водителям необходимо строго соблюдать разрешенный скоростной режим.

Отмечается, что уникальная музыкальная разметка хоть и будет служить необычным туристическим интерактивом, главное ее предназначение — обеспечение безопасности на дороге. Узнаваемая мелодия призвана предотвратить засыпание водителя за рулем и напомнить о важности соблюдения скорости.