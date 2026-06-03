На ПМЭФ рассказали о фамильном древе для Путина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Дом семейных традиций «Кристиан» отправил президенту России Владимиру Путину в подарок его художественно оформленную родословную, оно дошло до получателя, рассказал РИА Новости основатель и руководитель компании Михаил Шевелев.
Дом семейных традиций «Кристиан» показал родословное древо Путина, разместив картину в раме на своем стенде в рамках ПМЭФ в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.
«Отправили. И нам сообщили, что все хорошо дошло до адресата… И сейчас обсуждаем с одним из родственников переиздание книги, дополненной по роду президента. Я должен сказать, что вообще это пример именно самостоятельного поиска», — рассказал Шевелев РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он уточнил, что родственник президента достаточно много времени потратил на поиск необходимых данных и смог дойти до документального дна — до первой трети XVII века.
«Это, по-моему, символично, потому что показывает, что любой человек при необходимости может восстановить свою родословную, для этого необязательно пользоваться услугами каких-то компаний или специалистов. То есть ты это можешь сделать сам, у нас все возможности в нашей стране для этого существуют», — отметил Шевелев.