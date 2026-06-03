На ПМЭФ рассказали о фамильном древе для Путина

«Это, по-моему, символично, потому что показывает, что любой человек при необходимости может восстановить свою родословную, для этого необязательно пользоваться услугами каких-то компаний или специалистов. То есть ты это можешь сделать сам, у нас все возможности в нашей стране для этого существуют», — отметил Шевелев.