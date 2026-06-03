18-летняя калининградка предстанет перед судом за покушение на сбыт более 100 граммов гашиша

Следователем ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Калининградской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемая через интернет вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, выполнявшими функции организаторов незаконного оборота наркотиков. Девушка согласилась выполнять роль закладчика за денежное вознаграждение. Фигурантка получила крупную партию гашиша, которую планировала сбыть бесконтактным способом, оборудовав тайники на территории Калининграда.
Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота были изъяты наркотические средства как из оборудованных тайников, так и при личном досмотре задержанной. Общая масса изъятого гашиша составила более 103 граммов, что признаётся крупным размером.
На время следствия злоумышленнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.