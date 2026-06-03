18-летняя калининградка предстанет перед судом за покушение на сбыт более 100 граммов гашиша

Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота были изъяты наркотические средства как из оборудованных тайников, так и при личном досмотре задержанной. Общая масса изъятого гашиша составила более 103 граммов, что признаётся крупным размером.