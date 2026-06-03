Орловские власти ищут банки для двух кредитов на 335 млн рублей

Администрации Орла и орловского Мценска объявили два электронных аукциона на право предоставления невозобновляемых кредитных линий с лимитами на 315 млн и 30 млн руб. соответственно. Совокупная начальная цена контрактов составляет 58,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Из документов следует, что кредитную линию для Орла за 53,6 млн руб. требуется открыть на год с фиксированной процентной ставкой. Банк должен перечислить средства в течение двух дней после обращения заказчика — они предназначены для покрытия дефицита бюджета и расчетов по муниципальным долгам. Для администрации Мценска условия аналогичны, за исключением срока выдачи: по контракту деньги обязаны поступить через три дня. Соглашение с ней предлагается заключить за 5,1 млн руб.
Заявки на участие в аукционе для предоставления кредита Орлу принимаются до 24 июня, итоги планируют подвести 26-го. Для Мценска претендентов на победу в торгах определят 11 июня, подрядчика — 16-го.
В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Старооскольский городской округ Белгородской области ищет банк для кредита на 640 млн руб. Начальная цена контракта составляла 217,5 млн руб. По данным портала госзакупок, победителем торгов стал Сбербанк, соглашение с которым заключили за 211,6 млн руб. В рамках аукциона он опередил другого конкурента, имя которого не разглашается, с аналогичным ценовым предложением.