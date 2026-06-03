Орловские власти ищут банки для двух кредитов на 335 млн рублей

Из документов следует, что кредитную линию для Орла за 53,6 млн руб. требуется открыть на год с фиксированной процентной ставкой. Банк должен перечислить средства в течение двух дней после обращения заказчика — они предназначены для покрытия дефицита бюджета и расчетов по муниципальным долгам. Для администрации Мценска условия аналогичны, за исключением срока выдачи: по контракту деньги обязаны поступить через три дня. Соглашение с ней предлагается заключить за 5,1 млн руб.