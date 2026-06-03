Депутат ЕР обсудил организацию детского отдыха без гаджетов в лагере Юность

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Евгений Ревенко осмотрел территорию лагеря «Юность», который в этом году стал победителем областного смотра-конкурса среди организаций с круглосуточным пребыванием детей, а в 2024 году был признан лучшим в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».
Сейчас в «Юности» отдыхают 290 ребят в возрасте от семи до 17 лет — воспитанники Новоусманского центра развития физкультуры и спорта, детского юношеского центра и участники «Движения Первых». Спортсмены большую часть времени уделяют тренировкам, музыканты — репетициям, а участники театрально-цирковой студии «Созвездие» разучивают новые номера.
«В Воронежской области благодаря вниманию губернатора Александра Гусева ведется большая работа по поддержанию и развитию детских лагерей. Это очень важно, ведь в них ребята будут набираться сил и укреплять здоровье. Депутаты Госдумы РФ взяли на себя обязанность инспектировать детские лагеря отдыха и проводимые в них работы», — подчеркнул Евгений Ревенко.
Депутат пообщался с юными футболистками, воспитанницами Центра развития физкультуры и спорта, с ребятами из детского патриотического клуба «Орлята», которые разбирали на время автомат и учились обезвреживать «растяжки», а также с участниками занятий по робототехнике, юными борцами и художниками. Большинство детей признались, что на телефоны в лагере просто не хватает времени.
«В “Юности” довольно любопытный опыт, который любой другой регион может взять на заметку: гаджеты у детей не отбирают, потому что смартфонами пользоваться просто некогда! Дневная программа сверстана так плотно, а темп активностей так высок, что дети вспоминают о гаджетах лишь под вечер, когда есть возможность позвонить родителям. А чтобы родители лишний раз не отвлекали детей своими волнениями, администрация лагеря ведет закрытый чат, где информирует о том, чем заняты дети», — рассказал депутат.
На круглом столе с участием руководства и педагогов лагеря Евгений Ревенко отметил, что по возвращении в Москву будет собирать и анализировать лучшие практики организации детского отдыха из разных регионов. Участники встречи сошлись во мнении, что запрещать гаджеты нельзя — это может вызвать обратную реакцию, а необходимо наполнить жизнь в лагере интересными активностями и научить детей ставить перед собой цели.