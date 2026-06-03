«Проводили беседы»: калининградские полицейские год регулярно проверяли 15-летнюю живодёрку, убившую двух котов

28 мая 2026 года в Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. В мае 2025 года она проникла к этим же соседям через балкон и убила их кошку. «Клопс» рассказывал об этой ужасающей истории. Девочка и дальше продолжала изводить Яну и её супруга, а адвокат семьи пытался добиться возбуждения уголовного дела. В мае этого года калининградские зоозащитники призвали жителей региона писать заявления на живодёрку, чтобы добиться её наказания.