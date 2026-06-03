В Перми вручили ключи от квартир новоселам «Дома полиции»

Новоселами стали 60 семей пенсионеров МВД России, семь семей действующих сотрудников, две семьи работников органов внутренних дел. Ключи от новых квартир также вручили семьям, относящимся к льготным категориям населения, включая 16 ветеранов боевых действий, три участника СВО и члены семей погибших военнослужащих, девять многодетных семей. Остальные квартиры в дальнейшем передадут действующим сотрудникам органов внутренних дел.