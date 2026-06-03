Более полумиллиона рублей за свалку заплатит арендатор в Ростовской области

По факту загрязнения участка подали иск. В июне 2025 года Зимовниковский районный суд потребовал перечислить сумму ущерба в местный бюджет, но ответчик не согласился и обратился в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. После повторных слушаний жалобу арендатора оставили без удовлетворения.