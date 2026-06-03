Подведены итоги конкурса фотографий среди кластеров «Профессионалитета»

Всего на конкурс поступили 553 работы. В каждой из номинаций был выбран кластер, чьи работы наиболее ярко и креативно представили образ молодого специалиста будущего. Участие в конкурсе позволило колледжам и техникумам «Профессионалитета» внести свой вклад в укрепление престижа среднего профобразования в нашей стране. В числе победителей — Сибирский политехнический техникум, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, Донской политехнический колледж, Березниковский политехнический техникум, Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова и другие организации.