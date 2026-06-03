Подведены итоги конкурса фотографий среди кластеров «Профессионалитета»

Образовательные организации из 62 регионов России приняли участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего» для кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Победители были определены в 19 номинациях, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Всего на конкурс поступили 553 работы. В каждой из номинаций был выбран кластер, чьи работы наиболее ярко и креативно представили образ молодого специалиста будущего. Участие в конкурсе позволило колледжам и техникумам «Профессионалитета» внести свой вклад в укрепление престижа среднего профобразования в нашей стране. В числе победителей — Сибирский политехнический техникум, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, Донской политехнический колледж, Березниковский политехнический техникум, Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова и другие организации.
Фотоработы победителей будут использованы в серии информационных материалов в федеральных СМИ в ходе информационной кампании, посвященной проекту «Профессионалитет». Кластеры-победители получат благодарственные письма от организатора, а герои кадров станут лицами федерального проекта в различных каналах и форматах коммуникаций до 2030 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.