Волгоградская область стала лидером в РФ по заготовке лесных семян

Волгоградская область также наращивает объем лесовосстановительных работ. В 2025 году они проводились на площади 2766 га, что на 48,8% больше, чем в 2024 году. Общие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению в 2025 году увеличились на 19,7% и составили 281,6 млн рублей.