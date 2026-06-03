Волгоградская область стала лидером в РФ по заготовке лесных семян

В Волгоградской области для восстановления лесов в 2025 году было заготовлено 23,9 тонн семян растений. По этому показателю Волгоградская область заняла первое место среди российских регионов. Так, на второй позиции оказалась Воронежская область (19,4 тысячи тонн), на третьей — Саратовская (13,5 тысячи). Такие данные опубликовал Волгоградстат.
Волгоградская область также наращивает объем лесовосстановительных работ. В 2025 году они проводились на площади 2766 га, что на 48,8% больше, чем в 2024 году. Общие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению в 2025 году увеличились на 19,7% и составили 281,6 млн рублей.