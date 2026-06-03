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Водитель авто пострадал в столкновении с трактором в Воронежской области

Авария произошла в Верхнехавском районе.

Источник: АиФ Воронеж

50-летний водитель легкового автомобиля Lifan пострадал в ДТП с трактором в Верхнехавском районе Воронежской области. Мужчину на скорой доставили в ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в среду, 3 июня.

Авария произошла накануне днём в посёлке Малый Сомовец.

Сигнал о ДТП поступил в дежурную службу МЧС в 14:05. Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы исключить возможность возгорания.

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