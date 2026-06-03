В Самаре проверят ремонт четырех дорог

В Самаре началась приемка четырех недавно отремонтированных дорога: на улице Елизарова (от Енисейской до Металлургов), Тухачевского (от Киевской до Дачной), Кромской и Дачной (от Пензенской до Тухачевского). Особое внимание уделят качеству асфальтового покрытия. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.
«Буду проверять лично вместе с экспертами нашей дорожной лаборатории. Сейчас в работе находится треть от всего запланированного на год объема. На одних завершается фрезеровка, а где-то уже полным ходом идет укладка верхнего слоя асфальта», — написал глава города в мессенджере МАКС.
Сейчас дорожники активно работают на улицах Владимирской, Дачной, Воронежской и других. Пока что в городе обновили почти 65 тысяч квадратных метров покрытия, установили более 7 километров бордюров.