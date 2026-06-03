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В Самаре проверят ремонт четырех дорог

Мэр Самары рассказал о планах по ремонту дорог в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре началась приемка четырех недавно отремонтированных дорога: на улице Елизарова (от Енисейской до Металлургов), Тухачевского (от Киевской до Дачной), Кромской и Дачной (от Пензенской до Тухачевского). Особое внимание уделят качеству асфальтового покрытия. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Буду проверять лично вместе с экспертами нашей дорожной лаборатории. Сейчас в работе находится треть от всего запланированного на год объема. На одних завершается фрезеровка, а где-то уже полным ходом идет укладка верхнего слоя асфальта», — написал глава города в мессенджере МАКС.

Сейчас дорожники активно работают на улицах Владимирской, Дачной, Воронежской и других. Пока что в городе обновили почти 65 тысяч квадратных метров покрытия, установили более 7 километров бордюров.