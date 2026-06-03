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В Челябинске начинают строительство третьего котлована для метротрамвая

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию по сооружению третьего стартового котлована для проходки тоннелей на первой линии челябинского метротрамвая «Север — Юг». В ближайшее время специалисты приступят к строительству на станции «Улица Каслинская». Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе генподрядчика — компании «Моспроект-3».

Источник: Pchela.News

— Длина сооружаемого котлована составит 69,5 метра, ширина — от 13,6 до 22,6 метра, а проектная глубина — от 8,6 до 12,2 метра, — рассказал генеральный директор АО «Моспроект-3» Константин Матвеев. — Этот котлован необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будет вестись проходка подземных тоннелей от станции «Улица Каслинская» в сторону станции «Торговый центр» до камеры съездов на линии метротрамвая «Север-Юг».

Также Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы, в ходе которых запроектировали переустройство более 650 метров трамвайных путей и контактной сети, расположенных вдоль стройплощадки. Кроме того, были запланированы организация движения транспорта и пешеходов во время выноса коммуникаций, перекладка свыше 500 метров сетей электроснабжения и наружного освещения, а также восстановление нарушенного благоустройства.

В компании «Моспроект-3» напомнили, что проект первой линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трёх наземных остановочных пунктов («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»).