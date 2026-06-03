В Челябинске начинают строительство третьего котлована для метротрамвая

Также Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы, в ходе которых запроектировали переустройство более 650 метров трамвайных путей и контактной сети, расположенных вдоль стройплощадки. Кроме того, были запланированы организация движения транспорта и пешеходов во время выноса коммуникаций, перекладка свыше 500 метров сетей электроснабжения и наружного освещения, а также восстановление нарушенного благоустройства.