Экс-глава ФКР Туркин погасил вменяемый ему ущерб, не признав при этом вину

«Я об этом не знал, это решение самих сотрудников, хотя я изначально обозначил, что сам погашу всю сумму предъявляемого ущерба, как руководитель, — рассказал Туркин. — Но подчиненные, видимо, решили солидарно погасить часть суммы, исходя из своих возможностей. У меня, допустим, тоже не было возможности погасить более 9 млн рублей. Я эту сумму занял у знакомых. Так как кредит мне на эти цели никто не даст — у меня ипотека».