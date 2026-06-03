Экс-глава ФКР Туркин погасил вменяемый ему ущерб, не признав при этом вину

Бывший руководитель фонда капремонта Олег Туркин погасил вменяемый ему органами следствия ущерб, нанесений ФКР с 2020-го по 2024-й годы. Об этом стало известно в среду, 3 июня, на очередном заседании суда Ленинградского района по данному делу, сообщает корреспондент «Нового Калининграда».
Сумма, поступившая на счета Фонда капремонта, составила 9 млн 200 тыс рублей. «Это не является признанием вины, — прокомментировал ситуацию “Новому Калининграду” Олег Туркин. — Но я, как руководитель, несу ответственность за свой коллектив, поэтому погасил всю вменяемую сумму. Хотя нам сегодня неизвестно, какое решение вынесет суд и какую сумму ущерба он определит. Но данный факт является смягчающим обстоятельством».
В случае оправдательного решения вся перечисленная Олегом Туркиным сумма будет возвращена.
На заседании выяснилось, что шесть других подсудимых сотрудников фонда также перечислили на счёт фонда различные суммы — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.
«Я об этом не знал, это решение самих сотрудников, хотя я изначально обозначил, что сам погашу всю сумму предъявляемого ущерба, как руководитель, — рассказал Туркин. — Но подчиненные, видимо, решили солидарно погасить часть суммы, исходя из своих возможностей. У меня, допустим, тоже не было возможности погасить более 9 млн рублей. Я эту сумму занял у знакомых. Так как кредит мне на эти цели никто не даст — у меня ипотека».
Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года. В июне этого суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему гендиректору регионального ФКР.
Кроме Олега Туркина, которого обвиняют по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также ч. 3 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») по делу проходят его подчиненные. Это Татьяна Иванова (бывший руководитель секретариата), Юлия Ипатова (работала в финансово-экономическом отделе), Елена Миколайчук (тот же отдел), Сергей Сызин (замгенерального директора), Светлана Титова (главный бухгалтер), Виктория Чубатько (помощник и руководитель аппарата).
По данным следствия, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. В частности, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.