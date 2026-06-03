В Волгограде стартовал сезон запрещенной к вылову селедки

В Волгограде начался ожидаемый многими рыбаками сезон селедки. Однако в последние годы ее вылов на территории региона официально запрещён.
— Селедка действительно пошла, но, правда, ловить ее нельзя, — подтверждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — В последние годы ее становится все меньше, и сейчас ходят разговоры о том, что, возможно, ее вылов запретят даже в соседней Астрахани.
Впрочем, нынешний полноводный сезон позволяет специалистам и самим рыбакам питать надежды на возможную отмену ограничений.
— Хочется верить, что этот год позитивно скажется на популяции сельди. В водоемах сохраняется хороший уровень воды, и у рыбы есть возможность как следует отнереститься, — заключает Сергей Яковлев.
В прошлом году эксперты заявляли — наложенные на вылов ограничения вовсе не означают, что знаменитой волжской сельди грозит полное исчезновение.
— Сельдь относится к среднецикловым видам рыб, созревающим на третий-четвертый год жизни, — комментировал тогда Сергей Яковлев. — При создании благоприятных условий ее популяция начнет достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что в результате нам вновь разрешат вылов сельди — не только в Астраханской, но и в Волгоградской области. Это ведь традиционный вид рыболовства на Нижней Волге. Зачем же лишать людей такого удовольствия?
Фото Павла Мирошкина.