В Волгограде стартовал сезон запрещенной к вылову селедки

— Сельдь относится к среднецикловым видам рыб, созревающим на третий-четвертый год жизни, — комментировал тогда Сергей Яковлев. — При создании благоприятных условий ее популяция начнет достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что в результате нам вновь разрешат вылов сельди — не только в Астраханской, но и в Волгоградской области. Это ведь традиционный вид рыболовства на Нижней Волге. Зачем же лишать людей такого удовольствия?