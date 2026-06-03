Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде стартовал сезон запрещенной к вылову селедки

В Волгограде начался ожидаемый многими рыбаками сезон селедки. Однако в последние годы ее.

В Волгограде начался ожидаемый многими рыбаками сезон селедки. Однако в последние годы ее вылов на территории региона официально запрещён.

— Селедка действительно пошла, но, правда, ловить ее нельзя, — подтверждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — В последние годы ее становится все меньше, и сейчас ходят разговоры о том, что, возможно, ее вылов запретят даже в соседней Астрахани.

Впрочем, нынешний полноводный сезон позволяет специалистам и самим рыбакам питать надежды на возможную отмену ограничений.

— Хочется верить, что этот год позитивно скажется на популяции сельди. В водоемах сохраняется хороший уровень воды, и у рыбы есть возможность как следует отнереститься, — заключает Сергей Яковлев.

В прошлом году эксперты заявляли — наложенные на вылов ограничения вовсе не означают, что знаменитой волжской сельди грозит полное исчезновение.

— Сельдь относится к среднецикловым видам рыб, созревающим на третий-четвертый год жизни, — комментировал тогда Сергей Яковлев. — При создании благоприятных условий ее популяция начнет достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что в результате нам вновь разрешат вылов сельди — не только в Астраханской, но и в Волгоградской области. Это ведь традиционный вид рыболовства на Нижней Волге. Зачем же лишать людей такого удовольствия?

Фото Павла Мирошкина.