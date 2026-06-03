Пособника ВСУ задержали в Волгограде

В Волгограде задержали 33-летнего мужчину, активно сотрудничавшего с ВСУ. Получая деньги за свою «работу», он активировал российские сим-карты, с которых позже совершались массовые «лжеминирования», воровал чужие данные, а также выходил на связь с родственниками пропавших без вести и оказавшихся в плену участников СВО.