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В Ленинградской области стартует проект «Ассистент преподавателя»

Онлайн-сервис помогает педагогам в саморазвитии и решении рабочих задач.

Источник: Национальные проекты России

Апробация инновационной цифровой платформы «Ассистент преподавателя» начинается в Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». В ней примут участие более 200 педагогов из всех районов региона и муниципальные координаторы, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти.

Платформа представляет собой онлайн-сервис с использованием технологий искусственного интеллекта. Она помогает педагогам в саморазвитии и решении рабочих задач, а также способствует повышению качества преподавания. Например, сервис может расшифровать и составить подробный отчет об уроке за 30 секунд, создать викторины с интерактивными заданиями, сгенерировать материалы с ИИ, дать советы по развитию профессиональных навыков.

Сервис уже используют более 130 тысяч педагогов и 140 вузов страны. Учителя Ленобласти теперь также смогут воспользоваться платформой: на базе областного института развития образования прошло обучение муниципальных координаторов проекта при участии специалистов ИТ-компании «СберОбразование».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.