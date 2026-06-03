В Ленинградской области стартует проект «Ассистент преподавателя»

Платформа представляет собой онлайн-сервис с использованием технологий искусственного интеллекта. Она помогает педагогам в саморазвитии и решении рабочих задач, а также способствует повышению качества преподавания. Например, сервис может расшифровать и составить подробный отчет об уроке за 30 секунд, создать викторины с интерактивными заданиями, сгенерировать материалы с ИИ, дать советы по развитию профессиональных навыков.