В Нижнем Новгороде сорвали сроки постройки дома под расселение аварийного фонда

В Нижнем Новгороде прокуратура выявила нарушения при строительстве многоквартирного дома под расселение аварийного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По данным прокуратуры, застройщиком по проекту выступает компания «Высотспецстрой».