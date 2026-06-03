Кроссовер VOLGA K50 показали на Петербургском международном экономическом форуме

Кроссовер VOLGA K50 представили в рамках Петербургского международного экономического форума-2026. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного бренда.
Старт продаж новой линейки автомобилей намечен на июнь 2026 года. Цены на модель K50 начинаются от 4,2 млн рублей. В компании добавили, что кроссовер оснащен бензиновым мотором на 238 лошадиных сил и адаптивной подвеской.
Напомним, производство автомобилей VOLGA развернули в Нижнем Новгороде. Ранее на площадке выпускали иномарки Skoda и Volkswagen. Предприятие сможет поставлять на рынок до 110 тысяч машин в год. В перспективе бренд намерен сформировать собственный оригинальный модельный ряд.
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость новой машины VOLGA составляет 2,749 млн рублей. За эту сумму можно приобрести среднеразмерный кроссовер K40. В модельный ряд бренда также входит бизнес-седан C50, цены на который стартуют от 2,899 млн рублей.