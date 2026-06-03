Кроссовер VOLGA K50 показали на Петербургском международном экономическом форуме

Напомним, производство автомобилей VOLGA развернули в Нижнем Новгороде. Ранее на площадке выпускали иномарки Skoda и Volkswagen. Предприятие сможет поставлять на рынок до 110 тысяч машин в год. В перспективе бренд намерен сформировать собственный оригинальный модельный ряд.