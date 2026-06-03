Башкирская компания поставит модульный корпус воронежской БСМП № 8 со скидкой 25%

По данным Rusprofile, ООО «Прогресс» было учреждено в Уфимском районе Башкортостана в январе 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Численность сотрудников компании в последние годы составляет 3−5 человек, что значительно меньше показателя 2019 года (70 человек). Она не имеет филиалов и представительств. Наличие лицензий на монтаж средств пожарной безопасности и обращение с отходами говорит о ведении регулируемой деятельности в рамках строительного профиля.