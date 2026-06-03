«Неделя российского ритейла» стартует в Москве 22 июня

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» пройдет в Центре международной торговли в Москве 22−25 июня этого года. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Форум для ритейлеров — это одно из крупнейших отраслевых мероприятий страны, посвященных развитию розничной торговли и потребительского рынка. Площадка традиционно объединит представителей крупнейших торговых сетей, производителей, поставщиков технологий, логистических компаний и экспертов отрасли.
В этом году организаторы ожидают более 8 тыс. участников. На форум приедут представители свыше 500 компаний, включая ведущих игроков рынка. Деловая программа включает около 130 тематических сессий. Главной темой станет поиск новых возможностей для развития российского бизнеса в условиях меняющегося рынка. Участники обсудят цифровизацию торговли, развитие маркетплейсов, логистику, клиентский сервис, вопросы безопасности, борьбу с контрафактом, а также современные тренды.
Помимо дискуссионной части, на площадке развернется масштабная выставка технологических решений и сервисов для ритейла. Компании представят новое оборудование, ИТ-разработки и инструменты для автоматизации бизнеса. Форум также станет местом для переговоров и поиска новых партнерств между производителями, поставщиками и торговыми сетями. Традиционно в рамках мероприятия пройдет церемония вручения премии Retail Week Awards 2026, которой отмечают наиболее значимые проекты и инициативы в российской торговле.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области пригласило представителей агропромышленного комплекса региона, производителей и поставщиков принять участие в форуме для расширения сотрудничества с крупнейшими торговыми сетями страны. Регистрация участников открыта на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.