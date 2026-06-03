«Неделя российского ритейла» стартует в Москве 22 июня

Помимо дискуссионной части, на площадке развернется масштабная выставка технологических решений и сервисов для ритейла. Компании представят новое оборудование, ИТ-разработки и инструменты для автоматизации бизнеса. Форум также станет местом для переговоров и поиска новых партнерств между производителями, поставщиками и торговыми сетями. Традиционно в рамках мероприятия пройдет церемония вручения премии Retail Week Awards 2026, которой отмечают наиболее значимые проекты и инициативы в российской торговле.