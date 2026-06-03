Суд удовлетворил иск о расторжении договора аренды парка Плевен в Ростове

После повторных слушаний Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд утвердил расторжение договора с арендатором парка имени города Плевен в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщил глава администрации Советского района Никита Паремузов.
Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу ООО «МИВ».
Соглашение об аренде, заключённое в 2003 году, расторгли из‑за систематических нарушений условий договора. В ходе проверки выявили следующие нарушения: повреждение зелёных насаждений, повреждение памятника советско‑болгарской дружбы, превращение исторической площади в зону с аттракционами и установка незаконных торговых точек.
В настоящее время арендатор приступил к демонтажу аттракционного комплекса. Администрация Советского района продолжит работу по благоустройству территории парка и созданию комфортного общественного пространства для жителей города.