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Суд удовлетворил иск о расторжении договора аренды парка Плевен в Ростове

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Советского района донской столицы Никита Паремузов.

После повторных слушаний Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд утвердил расторжение договора с арендатором парка имени города Плевен в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщил глава администрации Советского района Никита Паремузов.

Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу ООО «МИВ».

Соглашение об аренде, заключённое в 2003 году, расторгли из‑за систематических нарушений условий договора. В ходе проверки выявили следующие нарушения: повреждение зелёных насаждений, повреждение памятника советско‑болгарской дружбы, превращение исторической площади в зону с аттракционами и установка незаконных торговых точек.

В настоящее время арендатор приступил к демонтажу аттракционного комплекса. Администрация Советского района продолжит работу по благоустройству территории парка и созданию комфортного общественного пространства для жителей города.