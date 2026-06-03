Выручка застройщиков Ростова-на-Дону в 2026 году выросла вдвое

Три строительные компании, работающие в городе, совокупно обеспечили 56 продаж в квадратах по итогам 2025 года. На ЮгСтройИнвест пришлось 29,1, на СК10 — 14,4, на ССК — 13. Объем нереализованных остатков к июню в проектах на стадии строительства и реализации превышает 1 млн кв. м. Среднемесячный темп продаж лотов за 2025 год составил 63,9 тыс. кв. м. Расчетный срок реализации остатков в городе, по подсчетам аналитиков, составляет 1,5 года.