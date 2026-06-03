В Красноярске на 7 лет осудили подругу лидера ОПГ Ярослава Малиновского

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении местной жительницы: ее признали виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, женщина требовала у бывшего мужа передачу имущества общей стоимостью 35 миллионов рублей. Летом 2021 года житель краевого центра обнаружил, что его супруга тесно общается с другим мужчиной, им оказался лидер преступной среды Ярослав Малиновский. Фото krk.sledcom.ru Через некоторое время красноярцу поступило требование: развестись с женой и передать ей несколько квартир, нежилое помещение и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Общая стоимость имущества составляла 35 миллионов рублей. В суде женщина свою вину не признала. Однако ее признали виновной и на 7 лет отправили в колонию общего режима. История второго злоумышленника пока не завершена: Ярослав Малиновский находится в международном розыске.