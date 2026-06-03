В Волгоградской области за месяц пропали 52 человека

За один только месяц волгоградские волонтеры получили заявки на 52 пропавших жителей региона. К счастью, большую часть из них удалось найти живыми и невредимыми.
Подводя итоги работы за май, представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Волгограде сообщили о 32 найденных волгоградцах. Еще троих они, увы, нашли уже мертвыми.
— Трое жителей вновь обрели своих родственников. Работы по поиску еще девятерых пропавших в мае горожан продолжаются, — отмечают волонтеры.
Совмещая поисковую работу с основной, волгоградцы готовы сорваться на поиски в любое время суток. По их словам, главной отдушиной после бессонных ночей становится фраза «Найден. Жив». А вот смерть человека, который по каким-то причинам вышел из дома, но обратно уже не вернулся, каждый из них воспринимает остро даже спустя много лет после начала поисковой работы.
— Чаще всего мы ищем пожилых людей. У кого-то из них бывают возрастные заболевания, в том числе деменции. Некоторые болезни приводят к тому, что человек теряет сознание на улице и пропадает. Не вернуться домой может и совершенно здоровый волгоградец — например, если он заблудился в лесу. Самыми тревожными для нас становятся сообщения о пропаже детей. В этом случае, равно как и в ситуации с возрастными людьми, наша реакция незамедлительна, — рассказывает о работе региональный представитель поисково-спасательного отряда Наталья Селезнева. — А вообще у нас есть такая поговорка — самый лучший поиск тот, который не начался. Иногда бывает, что в процессе выяснения информации родственники пишут нам заветное — найден, жив. Ребята из отряда облегченно выдыхают. Никто и никогда не скажет: «Но я ведь уже собрался». Такой вариант — лучшее, что может произойти в нашем деле.
Фото отряда «ЛизаАлерт Волгоград»/Vk.com.