В Волгоградской области за месяц пропали 52 человека

— Чаще всего мы ищем пожилых людей. У кого-то из них бывают возрастные заболевания, в том числе деменции. Некоторые болезни приводят к тому, что человек теряет сознание на улице и пропадает. Не вернуться домой может и совершенно здоровый волгоградец — например, если он заблудился в лесу. Самыми тревожными для нас становятся сообщения о пропаже детей. В этом случае, равно как и в ситуации с возрастными людьми, наша реакция незамедлительна, — рассказывает о работе региональный представитель поисково-спасательного отряда Наталья Селезнева. — А вообще у нас есть такая поговорка — самый лучший поиск тот, который не начался. Иногда бывает, что в процессе выяснения информации родственники пишут нам заветное — найден, жив. Ребята из отряда облегченно выдыхают. Никто и никогда не скажет: «Но я ведь уже собрался». Такой вариант — лучшее, что может произойти в нашем деле.