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В Волгоградской области за месяц пропали 52 человека

За один только месяц волгоградские волонтеры получили заявки на 52 пропавших жителей региона.

За один только месяц волгоградские волонтеры получили заявки на 52 пропавших жителей региона. К счастью, большую часть из них удалось найти живыми и невредимыми.

Подводя итоги работы за май, представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Волгограде сообщили о 32 найденных волгоградцах. Еще троих они, увы, нашли уже мертвыми.

— Трое жителей вновь обрели своих родственников. Работы по поиску еще девятерых пропавших в мае горожан продолжаются, — отмечают волонтеры.

Совмещая поисковую работу с основной, волгоградцы готовы сорваться на поиски в любое время суток. По их словам, главной отдушиной после бессонных ночей становится фраза «Найден. Жив». А вот смерть человека, который по каким-то причинам вышел из дома, но обратно уже не вернулся, каждый из них воспринимает остро даже спустя много лет после начала поисковой работы.

— Чаще всего мы ищем пожилых людей. У кого-то из них бывают возрастные заболевания, в том числе деменции. Некоторые болезни приводят к тому, что человек теряет сознание на улице и пропадает. Не вернуться домой может и совершенно здоровый волгоградец — например, если он заблудился в лесу. Самыми тревожными для нас становятся сообщения о пропаже детей. В этом случае, равно как и в ситуации с возрастными людьми, наша реакция незамедлительна, — рассказывает о работе региональный представитель поисково-спасательного отряда Наталья Селезнева. — А вообще у нас есть такая поговорка — самый лучший поиск тот, который не начался. Иногда бывает, что в процессе выяснения информации родственники пишут нам заветное — найден, жив. Ребята из отряда облегченно выдыхают. Никто и никогда не скажет: «Но я ведь уже собрался». Такой вариант — лучшее, что может произойти в нашем деле.

Фото отряда «ЛизаАлерт Волгоград»/Vk.com.