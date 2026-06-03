В Калининградской области охранник литовского генконсульства уехал с АЗС, не заплатив за бензин

Инцидент произошёл 7 мая на автозаправке в Чернышевском (ул. Озёрная, 3). Машину с дипломатическими номерами заправили бензином АИ‑95 на сумму 3 144 рубля. После этого водитель просто уехал. Сотрудник заправки обратился в отдел полиции по Нестеровскому муниципальному округу и подал заявление о привлечении нарушителя к ответственности.