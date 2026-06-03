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Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

Заболеваемость ВИЧ инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года.

Заболеваемость ВИЧ инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

По его словам, сейчас в России живет чуть более 931 тыс. человек с ВИЧ инфекцией.

«С 2016 года служба снизила заболеваемость ВИЧ инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму. Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ инфекцией. Это меньше миллиона», — сказал он.

Замминистра отметил, что положительная динамика сохраняется при участии всех российских регионов. В 2025 году в стране зарегистрировали 43 тыс. новых случаев ВИЧ инфекции. Это на 11% меньше, чем в 2024 году.