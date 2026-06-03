Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

«С 2016 года служба снизила заболеваемость ВИЧ инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму. Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ инфекцией. Это меньше миллиона», — сказал он.