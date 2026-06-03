Хоккейный клуб «Торпедо» выиграл премию КХЛ по маркетингу и коммуникациям. В рамках подведения итогов сезона Континентальная хоккейная лига удостоила нижегородский клуб сразу трёх престижных наград.
«За развитие интереса к игре среди подрастающего поколения “Торпедо” удостоилось главного приза в номинации “Урок хоккея с КХЛ”. Благодаря множеству ярких и интересных для болельщиков спонсорских кейсов (тематические взаимодействия с Объединённой металлургической компанией и сервисами “Яндекса”) мы получили награду “За креативный подход и активную работу с партнёрами”. Наконец, ещё одного триумфа “Торпедо” добилось в блоке “Развитие аккаунтов игроков в социальных сетях”, — проинформировали клубные интернет-ресурсы.
Немаловажно и то, что ХК «Торпедо» получил от КХЛ грант на развитие маркетинговой деятельности в будущем.